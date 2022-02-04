Будівля внаслідок пожежі значно постраждала.

У п’ятницю, 4 лютого, на Філіппінах у місті Манілі зайнялася будівля посольства Росії. Наслідки пожежі все ще ліквідовують.

Про це повідомили у департаменті ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Російських дипломатів та членів їхніх сімей які перебували в будівлі, евакуювали.

Будівля значно постраждала. Причини займання з'ясовуються.

"У взаємодії з філіппінськими екстреними службами основний осередок загоряння було оперативно ліквідовано, найближчим часом роботи з гасіння пожежі будуть завершені", — йдеться у заяві російського Міністерства закордонних справ.

На кадрах, опублікованих філіппінським виданням Rappler, видно, що зайнявся дах будівлі.

Читайте такожВ одеській багатоповерхівці сталася пожежа: сім людей постраждалиРаніше біля Нігерії на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit стався вибух, почалася пожежа. Інцидент може стати причиною екологічної катастрофи, адже на борту судна може перебувати понад 2 мільйони барелів нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: