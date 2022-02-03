На борту судна перебувало 10 членів екіпажу, їх поки що не знайшли.

Біля Нігерії на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit стався вибух, почалася пожежа. Інцидент може стати причиною екологічної катастрофи, адже на борту судна може перебувати понад 2 мільйони барелів нафти.

За даними businessday, на борту судна перебували 10 членів екіпажу. Їх поки що так і не знайшли.

Причини вибуху не повідомляються, проте очевидці вже зняли наслідки інциденту на відео. Величезна плавуча установка, яка може і видобувати, і зберігати нафту, охоплена вогнем.

Через те, що на борту судна могло перебувати багато нафти, ЗМІ вже повідомляють про серйозну загрозу екологічної катастрофи.

Компанія, що володіє судном, вже підтвердила вибух і пожежу, які трапилися вранці 3 лютого. Однак про те, чи живі члени екіпажу, в прес-релізі не повідомляється.

Читайте такожУ Сумській області шматок поля залило нафтою через аварію (фото)Крім цього компанія попередила жителів Нігерії про те, що зараз все людям варто триматися якомога далі від місця вибуху. Екологи вже почали бити на сполох, адже судно практично затонуло, а разом з ним у воді опинилася і нафта.

На відео з місця події можна побачити величезні клуби чорного диму. Уламки судна лежать на воді, а місцеві намагаються підплисти до місця вибуху ближче заради ефектних кадрів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Тихому океані через виверження вулкана стався розлив нафти. Цей розлив став одним з найбільших екоцидів для Перу.

Вас також можуть зацікавити новини: