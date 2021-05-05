Разом із тим в наглядовій раді соцмережі вважають помилковим безстрокове блокування акаунту екс-президента США.

Наглядова рада Facebook підтримала блокування профілю екс-президента США Дональда Трампа.

Але там додали, що безстрокове блокування облікового запису було помилковим, пише УП з посиланням на Reuters.

У наглядовій раді зазначають, що ситуація з Трампом може дати сигнал іншим світовим лідерам, як компанія реагуватиме на порушників правил поводження у соціальній мережі.

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Також, правління очікує від Facebook визначення пропорційної відповіді на дії порушників, що будуть використовуватись і до інших користувачів платформи. На це компанії дали півроку.

Наглядова рада Facebook є незалежним органом, покликаним вирішувати суперечливі ситуації щодо соціальної мережі. Її рішення є остаточними й не можуть бути оскарженими. Водночас, компанія також попросила наглядову раду надати рекомендації, як краще поводитись із профілями політиків.

Блокування Трампа в соцмережах

7 січня 2021 року акаунти Дональда Трампа Facebook і Instagram були заблоковані. Причиною блокування акаунтів Трампа стали події 6 січня, коли прихильники Трампа штурмом взяли будівлю Конгресу.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні).

Блокування колишнього глави Білого дому Дональда Трампа в Twitter засмутило його більше, ніж програш демократу Джо Байдену на президентських виборах.

Трамп також заявив, що після того, як Twitter назавжди заблокував його акаунт, соцмережа стала "нудною" і "марною".

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Автор: Олександр Топчій