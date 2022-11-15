Байден особисто висловив глибокі співчуття Ердогану.

Президент США Джо Байден провів коротку неоголошену зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тлі загострення відносин між країнами після теракту в Стамбулі.

Як зазначив Білий дім у заяві після зустрічі, Байден особисто висловив глибокі співчуття президенту Ердогану і народу Туреччини у зв'язку з актами насильства в Стамбулі.

"[Байден] ясно дав зрозуміти, що ми підтримуємо нашого союзника по НАТО", – йдеться в заяві.

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Також наголошується, що Байден "висловив вдячність" Ердогану за його посередництво в угоді щодо продовження поставок зерна з України. Лідери двох країн погодилися з тим, що угода "мала вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки в умовах війни, яку веде Росія". Вони також погодилися, що ця ініціатива має бути продовжена.

Як зазначає Bloomberg, Білий дім не анонсував зустріч заздалегідь, а американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили її висвітлювати.

Також Байден проігнорував питання про зустріч з Ердоганом, яке йому поставили під час наступного заходу за участю Джоко Відодо, лідера саміт Індонезії, яка приймає саміт, і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Теракт у Стамбулі

13 листопада в Стамбулі на пішохідній туристичній вулиці Істікляль в районі Бейоглу пролунав вибух. Жертвами теракту стали шестеро людей (четверо з них загинули на місці, ще двоє померли в лікарні), ще 81 постраждали.

Ердоган засудив цей напад. Уряд Туреччини звинуватив Робочу партію Курдистану.

Посольство США в країні висловило співчуття у зв'язку з атакою. Але влада Туреччини заявила, що не прийме їх. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що це "повернення вбивці на місце злочину". Турецька сторона також звинуватила США в тому, що країна "годує терористичні райони в Кобані".

Як відомо, США оголосили РПК терористичною організацією, але підтримують партнерські відносини з курдською організацією "Загони народної самооборони" в Сирії. Туреччина називає організації тісно пов'язаними.

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