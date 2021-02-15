Генсек НАТО також закликав розширити співробітництво в протидії авторитарній політиці Росії і Китаю на міжнародній арені.

На обговорення міністрів оборони країн НАТО буде винесено питання щодо розширення фінансування військової діяльності на східному фланзі Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, передає Європейська правда.

"Я маю намір запропонувати збільшити фінансування нашої основної діяльності зі стримування і оборони. Це дозволить підтримати розгортання сил союзників у наших бойових групах на східному фланзі Альянсу, розгортання повітряної поліції, морське розгортання і проведення навчань", - заявив Столтенберг.

За його словами, спільне збільшення витрат продемонструє відданість союзників статті 5 Договору НАТО "і обіцянку захищати один одного".

"Я також запропоную посилити навчання і нарощування потенціалу для сусідніх країн-партнерів, тому що профілактика краща за втручання", - сказав Столтенберг.

Також, генсек НАТО закликав розширити співробітництво в протидії авторитарній політиці Росії і Китаю на міжнародній арені.

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"Нам також необхідно використовувати більш глобальний підхід до розв'язання глобальних проблем. Китай і Росія перебувають в авангарді авторитарної протидії міжнародному порядку, заснованому на правилах. Тому ми повинні розширювати наш політичний діалог і практичне співробітництво з партнерами-однодумцями для просування наших цінностей і захисту наших інтересів", - додав генсек.

Нагадаємо, НАТО створило чотири бойові групи чисельністю 1000 осіб кожна у Литві, Латвії, Естонії та Польщі, до складу яких входять військовослужбовці різних країн Альянсу.

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Автор: УНІАН