На обговорення міністрів оборони країн НАТО буде винесено питання щодо розширення фінансування військової діяльності на східному фланзі Альянсу.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, передає Європейська правда.
"Я маю намір запропонувати збільшити фінансування нашої основної діяльності зі стримування і оборони. Це дозволить підтримати розгортання сил союзників у наших бойових групах на східному фланзі Альянсу, розгортання повітряної поліції, морське розгортання і проведення навчань", - заявив Столтенберг.
За його словами, спільне збільшення витрат продемонструє відданість союзників статті 5 Договору НАТО "і обіцянку захищати один одного".
"Я також запропоную посилити навчання і нарощування потенціалу для сусідніх країн-партнерів, тому що профілактика краща за втручання", - сказав Столтенберг.
Також, генсек НАТО закликав розширити співробітництво в протидії авторитарній політиці Росії і Китаю на міжнародній арені.
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"Нам також необхідно використовувати більш глобальний підхід до розв'язання глобальних проблем. Китай і Росія перебувають в авангарді авторитарної протидії міжнародному порядку, заснованому на правилах. Тому ми повинні розширювати наш політичний діалог і практичне співробітництво з партнерами-однодумцями для просування наших цінностей і захисту наших інтересів", - додав генсек.
Нагадаємо, НАТО створило чотири бойові групи чисельністю 1000 осіб кожна у Литві, Латвії, Естонії та Польщі, до складу яких входять військовослужбовці різних країн Альянсу.
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