Нещодавні заяви Кремля щодо ядерної зброї більш конкретні, ніж попередні, і зроблені в той час, коли Росія програє на полі бою через український контрнаступ.

Сполучені Штати протягом кількох місяців надсилали приватні повідомлення до Москви, попереджаючи керівництво Росії про серйозні наслідки, які можуть виникнути після використання ядерної зброї.

Про це пише The Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.

За словами американських чиновників, адміністрація Байдена загалом вирішила залишити попередження про наслідки ядерного удару навмисно розпливчастими, тому Кремль хвилюється щодо того, як Вашингтон може відреагувати. У світі ядерного стримування це називається "стратегічною двозначністю".

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Зазначається, що зміст повідомлень, а також хто їх передавав не розголошується, але надіслані вони були через Державний департамент.

Також невідомо, чи надіслали Сполучені Штати нові повідомлення після того, як президент Росії Володимир Путін знову озвучив ядерну погрозу під час промови 21 вересня, але високопоставлений американський чиновник сказав, що повідомлення надсилалися постійно за останні місяці.

Представники адміністрації Байдена наголосили, що це не перший раз, коли російське керівництво погрожує застосувати ядерну зброю з початку війни 24 лютого, і заявили, що немає жодних ознак того, що Росія переміщує свою ядерну зброю, готуючись до неминучого удару.

Тим не менш, нещодавні заяви російського керівництва більш конкретні, ніж попередні коментарі, і зроблені в той час, коли Росія програє на полі бою через український контрнаступ.

У той час як попередні заяви Кремля, здавалося, були спрямовані на те, щоб застерегти Сполучені Штати та їхніх союзників від надто сильної допомаги Україні, останні коментарі Путіна свідчать про те, що Росія розглядає можливість використання ядерної зброї на полі бою в Україні, щоб заморозити свої здобутки та примусити Київ та його прихильників до покори, сказав Деріл Кімбол, виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями, групи захисту нерозповсюдження у Вашингтоні.

"Кожен повинен визнати, що це один із, якщо не найбільший, серйозних епізодів, у яких може бути використана ядерна зброя за десятиліття. Наслідки навіть так званої "обмеженої ядерної війни" були б абсолютно катастрофічними", — сказав Кімбол.

Протягом багатьох років американські експерти непокоїлися, що Росія може використати невелику тактичну ядерну зброю, яку іноді називають "ядерною зброєю на полі бою", щоб завершити звичайну війну на її умовах — стратегію, яку іноді називають "ескалацією до деескалації".

WP зазначає, що адміністрація Байдена зіткнеться з кризою, якщо Росія використає невелику ядерну зброю в Україні, яка не є союзником США за договором. Будь-яка пряма військова відповідь США проти Росії створить ризик ширшої війни між наддержавами, що володіють ядерною зброєю, — уникнення якої адміністрація Байдена зробила своїм пріоритетом №1 у своїй політиці щодо України.

Ядерний шантаж Росії: чи застосує Путін зброю масового ураження

Президент Російської Федерації Володимир Путін не одноразово погрожував Україні і світові застосуванням ядерної зброї.

Зокрема, у промові 21 вересня, присвяченій оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін пригрозив світові застосуванням ядерної зброї: "Щодо Росії ведеться ядерний шантаж... Усім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік". Також він додав, що не блефував, коли пообіцяв використовувати всі наявні у Росії засоби.

Наступного дня Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, також пригрозив застосуванням ядерної зброї для захисту анексованих українських територій, які РФ після фейкових референдумів вважатиме своїми. За його словами, для захисту цих територій Росія може використовувати не тільки свої щойно мобілізовані сили, але й "будь-яку російську зброю, включаючи стратегічну ядерну зброю та зброю, що використовує нові принципи", маючи на увазі гіперзвукову зброю.

Не припиняють "сипати" погрозами і російські пропагандисти. Наприклад, в одному із своїх таких спічів Володимир Соловйов пригрозив ядерною війною всьому світу.

Разом з тим українські військові експерти вважають, що подібні випади з боку РФ – не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Кремля.

Однак, наприклад, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія справді може вдатися до ядерного удару по території України. На його думку, така ймовірність зросла, але це навряд чи переросте в тотальну ядерну війну. Утім він переконаний, що застосування Росією тактичної ядерної зброї не зупинить і не налякає українських військових, а зробить їх ще більш злими і мотивованими.

Думку про те, що російській диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни, висловив і заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. "Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу", – заявив він.

Хоча напередодні промови Путіна депутат держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що ціллю для ядерних ударів Росії буде не Україна, а Німеччина і Велика Британія. За словами цього депутата, застосовувати ядерну зброю проти України Москві "нецікаво", оскільки в його фантазіях росіяни "житимуть тут".

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