Генсек НАТО попередив, що Росія, як і раніше, становить загрозу країнам-членам НАТО.

Нормалізації відносин з Росією не буде навіть після закінчення війни в Україні. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи перед журналістами у Варшаві, повідомляє The Guardian.

"Цього не станеться. Це займе десятиліття, тому що повністю відсутня довіра. Навіть якщо війна закінчиться, російська загроза все ще існуватиме", - наголосив він.

Говорячи про мирні переговори, Рютте зазначив, що радий через те, що президент США Дональд Трамп "вивів із глухого кута" Україну і Росію.

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"Це буде покроковий процес. НАТО отримує регулярні оновлення. Я знаю, що європейці максимально залучені. Але, в кінцевому підсумку, це роблять американці з українцями і росіянами. Ми завжди чітко говорили, що нам потрібно привести Україну до міцного, довгострокового миру. Путін ніколи більше не повинен намагатися напасти на Україну", - сказав він.

Окрему увагу генсек НАТО приділив ініціативі Парижа та Лондона щодо надання гарантій безпеки для України. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер старанно працюють над об'єднанням європейських країн, щоб допомогти зберегти мир в Україні:

"Найголовніше, що ці обговорення зараз ведуться, але, очевидно, що спочатку потрібно укласти мирну угоду, а вже потім підтримувати мир".

Крім іншого, Рютте зазначив, що Росія, як і раніше, становить загрозу країнам-членам НАТО.

"З урахуванням новітніх ракетних технологій, що надходять із Росії, різниця між атакою на Варшаву й атакою на Мадрид становить 10 хвилин. Тож ми всі перебуваємо на східному фланзі. Амстердам, Лондон і навіть Вашингтон знаходяться на східному фланзі", - підкреслив він.

Загроза для країн-членів НАТО з боку Росії

Як писав УНІАН, раніше Марк Рютте попередив, що Росія відчує "всю силу і жорстокість" Альянсу, якщо РФ зважиться напасти на одну з країн-членів НАТО.

"Якщо хтось помилиться і подумає, що йому може зійти з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою і жорстокістю Альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Володимиру Путіну і будь-кому іншому, хто хоче напасти на нас", - заявив Рютте.

Водночас, у Польщі зізналися, скільки зможуть протриматися у війні з Росією, якщо та нападе. За словами глави Бюро національної безпеки Даріуша Луковскі, країна протримається лише кілька тижнів, після чого у неї закінчаться боєприпаси.

Зі свого боку, президент Литви Гінатас Науседа повідомив, що його країна готується до ймовірного наступу Росії до 2030 року. За його словами, протягом наступних 4-5 років у Литві будуть активно створювати підрозділи, які забезпечать усім необхідним для відбиття можливої агресії.

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