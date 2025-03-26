Росія намагається вичавити якомога більше поступок, затягуючи процес встановлення миру.

США можуть домовитися про завершення війни і з Росією, і з Україною. Втім, Кремль завжди торгується, пише CNN.

Сторони далекі до досягнення угоди про 30-денне припинення вогню, якого вимагав президент США Дональд Трамп. Але угода про Чорне море стала рідкісною ознакою прогресу, оскільки досягнута за участю і Росії, і України.

Білий дім повідомив, що сторони домовилися про обмеження військових дій у Чорному морі за певних умов. Основний пункт – забезпечення безпечного проходу для комерційного судноплавства та припинення ударів у регіоні. Обидві країни відновлять доступ до портів, ключових для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

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Україна, яка успішно атакувала російський Чорноморський флот дронами, заявила, що повернення російських військово-морських кораблів буде розцінюватися як порушення домовленостей.

Другий пункт угоди передбачає спільну роботу США та Росії над заходами щодо припинення атак на енергетичні об’єкти протягом 30 днів. Це суттєвий, хоч і частковий крок уперед.

Однак Кремль поставив умову: реалізація угоди можлива лише після зняття санкцій з російських фінансових установ, що займаються торгівлею сільськогосподарською продукцією. Це може включати відновлення доступу Росії до SWIFT, з якої її виключили після вторгнення в Україну у 2022 році.

Адміністрація Трампа вже зробила поступки Кремлю, виключивши членство України в НАТО та змусивши Київ погодитися на територіальні втрати, що поки що не принесло миру. Зняття санкцій без конкретного зобов’язання з боку Кремля ризикує стати ще однією поступкою Путіну, яка підсилює його позиції.

Трамп, який заявляв про намір швидко припинити війну, зіткнувся з реальністю жорстких переговорів. Він неодноразово хвалився, що здатен завершити конфлікт за 24 години, але згодом переглянув цей термін до більш реалістичного.

Зараз навіть коротке припинення вогню виглядає недосяжним. Питання в тому, чи стане ця угода початком мирного процесу, що приведе до завершення бойових дій, чи це лише черговий етап, який може спричинити поступову капітуляцію України перед Москвою.

Домовленості щодо Чорного моря

25 березня російська сторона заявила, що США погодилися на зняття частини санкцій в обмін на підтримку угоди щодо Чорного моря.

Сам Трамп заявив, що його адміністрація розглядає висунуті Росією вимоги. "Є п'ять або шість умов і ми розглядаємо їх усі", - сказав він.

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