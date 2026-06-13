Трамп кидає Європу: США руйнують систему безпеки, яка проіснувала 80 років, – Politico

це вже не просто страх розриву – це відкрита політика Трампа.

Коли стало відомо, що Пентагон відмовляється продавати Німеччині далекобійні ракети Tomahawk, це дало зрозуміти: Вашингтон, ймовірно, побоюється, що Москва сприйме такий потенціал у руках Європи як небезпечну ескалацію.

Цей крок став наслідком низки аналогічних сигналів про розрив із США, що накопичувалися тижнями, включаючи рішення вивести 5000 військових із Німеччини, зупинку запланованого розгортання американського батальйону з ракетами Tomahawk, різке скорочення запланованого американського внеску у вигляді бомбардувальників, винищувачів, есмінців, підводних човнів та інших сил, необхідних для зміцнення оборони НАТО у разі кризи або нападу, пише Politico.

Пентагон стверджує, що ці кроки необхідні для перебалансування вкладу Європи та США в оборону континенту. Однак рішення заблокувати продаж Tomahawk вказує на набагато тривожнішу реальність: Вашингтон не тільки припиняє розгортання систем високоточного удару великої дальності в Європі, але й позбавляє європейських союзників можливості озброїтися цими системами самостійно – через побоювання реакції Росії, заявляють журналісти

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США активно прагнуть відокремити свою безпеку від європейської

Це не перший раз, коли роз'єднання стає проблемою у трансатлантичних відносинах. Побоювання з цього приводу вперше виникли наприкінці 1950-х, коли Радянський Союз отримав можливість завдавати ударів безпосередньо по території США, – і знову в середині 1970-х, після того як СРСР розгорнув ядерні балістичні ракети СС-20, здатні досягти всієї Європи, але не США.

Після того як тодішній канцлер ФРН Гельмут Шмідт закликав НАТО дати відповідь на цю загрозу, у 1979 році країни альянсу домовилися розгорнути ядерні ракети великої дальності, здатні досягати радянської території, запропонувавши при цьому переговори щодо обмеження такої зброї.

До 1987 року НАТО розгорнуло сотні ядерних ракет, що призвело до угоди між Вашингтоном і Москвою про заборону всіх ракет середньої та малої дальності з дальністю від 500 до 5000 кілометрів – включаючи радянські СС-20 і натовські крилаті ракети наземного базування та Pershing II.

Договір про ракети середньої та меншої дальності, підписаний того ж року, проіснував понад 30 років – аж до 2019 року, коли перша адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вийти з нього у зв’язку з очевидними порушеннями з боку Росії.

Відтоді країни НАТО обговорюють необхідність розгортання ракет великої дальності, здатних вражати цілі на території Росії.

Розгортання Tomahawk та їх продаж Берліну мали заповнити цю прогалину доти, доки Німеччина та інші члени НАТО не розроблять і не розгорнуть власні ракетні системи великої дальності, йдеться в матеріалі.

Європейські розробки в цій галузі тривають, однак до їхнього реального розгортання ще багато років. Тепер рішення Вашингтона зупинити продаж фактично відкриває велику прогалину в стратегії стримування НАТО.

Більше того, хоча страх роз'єднання глибоко вкорінений в історії НАТО, між тим, про що говорив Шмідт у 1970-х, і нинішньою ситуацією є принципова різниця.

У чому різниця між цими двома періодами

Тоді роз'єднання було наслідком дій Радянського Союзу. Сьогодні воно є наслідком дій самих США. Судячи з усього, Пентагон більшою мірою керується тривогами Росії, ніж вимогами стримування НАТО.

П'ятдесят років тому Європа боялася відсторонення США. Сьогодні, у міру того як Вашингтон переключає увагу та ресурси на інші театри, відсторонення перетворюється на явну політику США. І хоча покласти край тому, що Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич назвав "нездоровою взаємозалежністю" від американських можливостей, може бути виправданим, позбавляти європейських союзників здатності захищати себе – зовсім інша справа.

Терміни цих американських рішень особливо іронічно виглядають на тлі багатотижневих скарг адміністрації Трампа на те, що НАТО недостатньо підтримало США та Ізраїль у війні проти Ірану. НАТО перетворилося на "вулицю з одностороннім рухом, де Америка просто захищає Європу", а союзники не відповідають взаємністю, наполягав держсекретар США Марко Рубіо.

Однак коли Європа береться захищати себе сама – навіть просячи купити американське обладнання – відповідь раптово виявляється негативною. І ця відмова – не просто тимчасова проблема. Вона зачіпає саму суть того, що робить оборонний союз працездатним.

Класична теорія союзів виділяє два страхи

Страх покинутості – коли союзник не прийде на допомогу; і страх втягування – коли союзник втягує тебе у війну. Трамп і його радники давно скаржилися на те, що Європа кидає Америку. Тепер європейці бояться, що їх покине Америка. Обидві сторони мають рацію – і обидві реагують, дедалі більше віддаляючись одна від одної.

У міру відступу США Європа нарощує витрати на оборону і створює різні ударні системи великої дальності – деякі з подвійним звичайним і ядерним потенціалом. Це суверенна зброя. США не матимуть права голосу в тому, коли і як вона застосовується.

У результаті у Вашингтона з’явиться ще більше стимулів віддалитися від Європи та уникнути втягнення у війну з Росією.

Роз'єднання не означає, що Європа залишиться беззахисною. Воно означає, що європейська та американська безпека більше не розглядаються як нерозривно пов'язані. Вашингтон може більше не сприймати кризу, що загрожує Варшаві чи Таллінну, як загрозу безпеці США. А це означає кінець інтегрованої системи стримування, яка забезпечувала мир останні 80 років.

Шмідт розумів, що безпека в Європі є неподільною. Трамп робить ставку на те, що це не так. Скоро дізнаємося, хто мав рацію.

Інші новини про НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що Швеція попередила про можливий удар Росії по НАТО "найближчим часом". Раніше аналітики вважали, що російській армії знадобляться роки на відновлення після завершення бойових дій в Україні. Однак нова оцінка шведської розвідки суттєво змінює цю картину.

Однак, водночас, у НАТО пояснили, чому Путін не ризикне напасти на країни Балтії. "Росія не прагне конфлікту. Вони розуміють термін "оборонний альянс" і розуміють, що у нас є низка асиметричних переваг", – підкреслив головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі, генерал Алексус Грінкевич.

Заява пролунала на тлі побоювань європейських союзників щодо можливого скорочення американської військової присутності на континенті.

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