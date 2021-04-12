До Навального не пускають лікарів.

Російського політв'язня Олексія Навального перевели з медичної частини колонії до загону.

Читайте такожУ Лондоні можуть встановити пам’ятник принцу ФіліпуПро це повідомляється у Twitter опозиціонера.

Крім того, до Навального не пускають лікарів.

"Бачачи серйозність голодування, адміністрація щодня загрожує почати примусове годування. При цьому Олексія перевели назад з медчастини в загін. Лікаря до нього так і не пускають", - йдеться у повідомленні.

Політв'язень важить зараз 77 кг (-8 кг з початку голодування, -15 кг з моменту приїзду в колонію).

Ув'язнення Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 березня Навальний оголосив голодування.

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Автор: Людмила Жерновська