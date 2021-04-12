Політв'язень важить зараз 77 кг / фото instagram.com/navalny

Російського політв'язня Олексія Навального перевели з медичної частини колонії до загону.

Читайте такожУ Лондоні можуть встановити пам’ятник принцу ФіліпуПро це повідомляється у Twitter опозиціонера. 

Крім того, до Навального не пускають лікарів. 

"Бачачи серйозність голодування, адміністрація щодня загрожує почати примусове годування. При цьому Олексія перевели назад з медчастини в загін. Лікаря до нього так і не пускають", - йдеться у повідомленні.

Політв'язень важить зараз 77 кг (-8 кг з початку голодування, -15 кг з моменту приїзду в колонію).

Ув'язнення Навального: деталі

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Автор: Людмила Жерновська