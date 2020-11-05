Кокаїн загальною вагою в 11,5 тонни знаходився в п'яти вантажних контейнерах, в яких також був металобрухт.

Поліція Бельгії виявила в порту Антверпена найбільшу партію наркотиків серед усіх, що надійшли з інших країн світу — кокаїн загальною вартістю близько 450 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання Het Laatste Nieuws.

Заборонена речовина загальною вагою в 11,5 тонни розташовувалася в п'яти вантажних контейнерах, в яких також знаходився металобрухт. Вона прибула в країну з Гаяни, країни в Латинській Америці — спочатку в порт Зебрюгге, а потім в Антверпен. Наступною точкою прямування вантажу повинні були стати Нідерланди, але владі вдалося вийти на слід злочинного угруповання, що транспортувало наркотик.

У справі про цю партію кокаїну заарештували двох осіб - у тому числі колишнього поліцейського, обвинуваченого у іншій справі про контрабанду наркотиків.

Активізація наркотрафіку в Бельгії

Останні кілька років потік наркотрафіку через Антверпен помітно посилився. Тільки з 2016 по 2019 рік в порту конфіскували заборонені речовини приблизно на 3,2 мільярда євро.

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Автор: Олег Давигора