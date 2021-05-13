Анатолій Баронін

Ізраїльські військові підготували план наземної операції в секторі Газа. Зокрема, йдеться про те, що до кордонів сектора Газа вже перекинуто кілька ізраїльських бригад - десантники, піхота і бронетанкові підрозділи.

Зважаючи, що ключові об’єкти ХАМАС вже знищені відповідними ударами БПЛА та авіації Ізраїлю, вражено вже 650 цілей, гадаю, що наземна фаза операції буде проходити в рамках зачистки. Ціллю цієї операції, напевно, стануть склади зброї та ракетні установки. Державі Ізраїль потрібно ліквідувати запаси ракет, якими здійснюються обстріли її території, та ракетні установки, за допомогою яких ХАМАС їх здійснює. Також ціль - тунелі та шляхи сполучення, якими мусульмани перетинають територію між сектором Газа та Ізраїлем.

Вочевидь, в Росії незадоволені можливістю припинення конфлікту

Щодо політичної складової загострення ситуації на Близькому Сході, занепокоєння викликає той факт, що представники ХАМАС нещодавно відвідували Москву. Нагадаю, в РФ ані ХАМАС, ані Хезболла не визнаються терористичними організаціями за дуже цікавою логікою. Оскільки ані ХАМАС, ані Хезболла не здійснювали терактів на території Росії, відповідно, РФ не визнає їх терористами. І, в принципі, останнім часом РФ досить активно підтримує ХАМАС у своєму протистоянні з державою Ізраїль.

Вочевидь, в Росії незадоволені можливістю припинення конфлікту. Росія зацікавлена в тому, щоб зламати механізм мирного врегулювання між ісламськими країнами та державою Ізраїль, який був започаткований ще за попередньої адміністрації Білого дому. Це видно з коментарів МЗС РФ. Зокрема, в останньому коментарі МЗС РФ йдеться про готовність ХАМАС припинити обстріли. І цей коментар виглядає, на мій погляд, дивно. Адже ХАМАС має власні інструменти доведення своєї позиції до світової громадськості.

Ізраїль має певний запас ядерної зброї

Але Росію ніхто не розглядає як потужного гравця на Близькому Сході. Вона контролює лише Сирію. З усіма іншими країнами Близького Сходу РФ не має серйозних відносин. І навіть попри те, що Росія досить близька з керівництвом ОАЕ, певні переговорні процеси між ОАЕ та державою Ізраїль відбувалися поза позицією РФ.

Водночас Сполучені Штати мають стратегічний договір з Ізраїлем, і вони є ключовими партнерами на Близькому Сході. Тому, попри зміну адміністрації, незважаючи на присутність у Білому Домі демократів чи республіканців, Ізраїль буде залишатися ключовою країною-партнером на Близькому Сході. І, гадаю, Вашингтон продовжить підтримку. Тим паче ХАМАС в США віднесений до терористичних організацій.

Чи варто очікувати військового втручання інших країн в конфлікт? Переконаний, що це виключено. Адже військовий потенціал Ізраїлю більш потужний в регіоні, Ізраїль має певний запас ядерної зброї. Та, перш за все, питання у тому, що Ізраїль має досить велику підтримку і США, і країн Європейського Союзу. Тому, як ми вже бачили в попередніх збройних операціях держави Ізраїль в регіоні, втручання інших мусульманських країн до цього конфлікту не відбувалося.

Анатолій Баронін, директор аналітичної групи Da Vinci

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