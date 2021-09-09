Темою переговорів буде продовження інтеграції Білорусі з Росією.

Олександр Лукашенко сьогодні в Москві проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка назвав "дві основні інтриги" цієї зустрічі.

"Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу. Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, темою переговорів буде продовження інтеграції Білорусі з Росією. При цьому раніше Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією нібито не позбавить Білорусь суверенітету.

"Ми будуємо наші зв’язки як дві суверенні держави", – сказав він.

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Відносини Білорусі з Росією та Україною

На початку вересня Лукашенко заявив, що Росія поставить білоруському режиму велику партію бойової техніки – літаків, вертольотів і сучасних систем ППО.

Перед цим Лукашенко попередив, що Білорусь і Росія начебто можуть за допомогою санкцій змінити політичний режим у Києві, але поки не мають наміру робити цього.

Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків і переправленні зброї на територію Білорусі.

Крім того, він сказав, що Білорусь офіційно визнає Крим частиною РФ, коли "останній російський олігарх" почне поставляти туди продукцію. За його словами, на тлі останній дій Києва у нього "розв'язані руки".

Автор: Денис Прядко