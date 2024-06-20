Путін може використовувати літак радянської розробки, щоб надіслати сигнал про стійкість і силу Росії.

Правитель Росії Володимир Путін зазвичай літає на застарілих літаках серії Іл-96 радянської розробки. Оскільки його останні закордонні поїздки в КНДР та В'єтнам відбулася після того, як в авіакатастрофах загинули два інших світових лідери - президент Ірану Ебрагім Раїсі та віце-президент Малаві Саулос Чіліма - у Кремлі запевнили росіян, що літаки диктатора "дуже надійні".

Як пише The New York Times, російські авіаперевізники відмовилися від моделей Іл на користь новіших західних моделей. Жодна з двох великих авіакомпаній РФ, "Аерофлот" і "Росія", наразі не використовує жодного Іл для комерційних пасажирських рейсів. Але Путін непохитний у своїй відданості цим бортам.

У супроводі винищувачів Путін на борту Іл-96 у 2023 році літав в ОАЕ та Саудівську Аравію. Раніше того ж року урядовий Іл-96 зупинявся в аеропортах Вашингтона та Нью-Йорка, щоб забрати російських дипломатів.

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У 2018 році Путін прилетів до Фінляндії на Іл-96. Його звинуватили у короткочасному порушенні повітряного простору НАТО. Тоді він летів на зустріч з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Дуже мало відомо про льотну ескадрилью спеціального призначення "Росія" (235-й окремий авіаційний загін, який відповідає за авіацію Кремля, зокрема Іл-96, Ту-214 і вертольоти Мі-38). Російські державні ЗМІ повідомляють, що в підрозділі працюють 2,5 тисячі осіб.

Хоча використання застарілого літака може збентежити сторонніх, Путін може використовувати літак радянської розробки, щоб надіслати сигнал про стійкість і силу Росії.

"Це міркування царя - мати можливість піднятися в небо, використовуючи будь-яке обладнання", - сказав Адам Тайчі Крафт, колишній стратег зі збору розвідданих з Розвідувального управління Міністерства оборони США, який зараз консультує з питань національної безпеки.

Закордонні візити Путіна - останні новини

19 червня російський диктатор Путін побував у Пхеньяні. За даними оглядачів західних ЗМІ, цей візит є тривожною ознакою формування ядерного альянсу, відверто ворожого до НАТО і Заходу загалом.

У Білому домі вважають візит Путіна в КНДР і підписання з її лідером Кім Чен Ином договору "розширенням партнерства".

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