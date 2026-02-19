Трамп продовжив санкції проти Росії через вторгнення в Україну

Антивоєнні санкції щодо Росії були введені попередником Трампа на посаді президента США, демократом Джо Байденом.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік обмеження, введені проти Росії через вторгнення в Україну, випливає з даних Федерального реєстру США.

Варто зазначити, що цей указ, який набирає чинності 20 лютого, передбачає продовження низки антиросійських санкцій, введених указами президентів США в 2014, 2018 і 2022 роках.

Важливо, що перший указ про санкції щодо Росії був виданий у 2014 році. Тоді указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування майна низки осіб.

Відео дня

Спочатку санкції були застосовані до тих, хто сприяв окупації Росією Криму. Згодом санкційний список кілька разів поновлювався за президентства Джо Байдена.

Рішення продовжити санкції пояснюється таким чином:

"Дії та політика, про які йдеться в [вихідних санкційних] указах, продовжують становити надзвичайну та надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Санкції проти РФ - що кажуть у Путіна

Раніше спецпредставник президента РФ з питань економічного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що США в кінцевому підсумку будуть змушені скасувати антиросійські санкції.

За його словами, це рішення буде продиктовано прагматичними інтересами американської сторони, оскільки обмеження вже обійшлися компаніям із США в понад 300 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: