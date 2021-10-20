Причиною загибелі Дестіні Муноз стало вогнепальне поранення.

Жителя американського міста Фінікс, штат Арізона заарештували після того, як у нього в будинку знайшли тіло його коханої.

Про це повідомляє New York Post.

Поліцейським 21-річний Даніель Блас Торреальба пояснив, що не захотів розлучатися з 17-річною Дестіні Муноз після її смерті.

Після того, як жінка протягом 10 днів перестала виходити на зв'язок з родичами, ті звернулися до поліції. Коли копи потрапили в будинок, вони виявили останки Муноз. Тіло було загорнуто в поліетилен і поміщено в пластиковий контейнер.

Торреальба пояснив поліцейським, що зберігав в будинку тіло коханої, тому що хотів залишатися поруч з нею.

Причиною загибелі Муноз стало вогнепальне поранення. За твердженням Торреальба, вона наклала на себе руки під час сварки. При цьому її родичам він розповів зовсім іншу історію смерті.

Читайте такожРозкрито особу найзагадковішого серійного вбивці Зодіака (фото)

Співробітники правоохоронних органів заарештували чоловіка і його 19-річного брата Едвіна Чавез-Бласа, якого підозрюють у допомозі братові.

Американцям пред'явлені звинувачення в приховуванні факту смерті Муноз. За версією слідства, вони збиралися розчленувати тіло ланцюговою пилкою і поховати його.

Нагадаємо, індійський суд засудив чоловіка до двох довічних термінів, визнавши його винним у вбивстві дружини. Він підкинув до неї в ліжко кобру.

Автор: Віолетта Орлова