Сам школяр стверджує, що його ніхто не примушував до інтиму і все було "за згодою".

В США заарештували вагітну вчительку. 41-річну жінку звинувачують у зґвалтуванні 15-річного хлопчика, проте сам школяр повідомив поліції, що до сексуальних стосунків його ніхто не примушував.

Про це повідомило видання Daily Record.

Так, поліція міста Маямі, Штату Флорида, заарештувала вагітну вчительку Хейлі Калві. 41-річна жінка, вважають правоохоронці, зґвалтувала підлітка. Крім сексуальних відносин з 15-річним хлопчиком, вчительку підозрюють у скоєнні ще одного злочину.

За даними поліції, жінка зберігала зброю на території школи. Хлопчик, який вступав з вчителькою в інтимний зв'язок, не захотів допомагати правоохоронцям. Підліток стверджує, що він займався сексом з дорослою жінкою по своїй волі.

Читайте такожУ Рівненській області вчитель надсилав дитині свої оголені фото - він отримав умовний термінПредставник поліції Рей Вальдес зазначив, що слова хлопчика мало що значать. Вся річ у тому, що відповідно до законодавства Флориди неповнолітні не можуть дати згоду на секс. Крім цього, правоохоронці не планують з'ясовувати, хто є батьком дитини, яку чекає вчителька.

В ході слідства поліція опитала інших учнів школи. Після цього стало відомо, що школяр, у якого був секс з вчителькою, зберігав у своєму телефоні відео із записом інтиму з дорослою жінкою.

Зараз вчителька перебуває під арештом. Вона може вийти на свободу під заставу в розмірі 19 тисяч доларів, однак після рішення суду її доля може змінитися.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії вчитель практикував БДСМ після уроків і "спалився" в соцмережах.

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Автор: Віолетта Орлова