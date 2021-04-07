У британській в'язниці Хіндлі облаштували контактний зоопарк, щоб ув'язнені могли знімати стрес, спілкуючись з тваринами.
Читайте такожУ США в учениці початкової школи знайшли 260 грамів кокаїну в рюкзакуПро це пише TJournal з посиланням на Daily Mail.
У в'язниці утримується близько 600 ув'язнених. У 59% з них - позитивний результат тесту на наркотики.
Невідомо, які саме тварини знаходяться в контактному зоопарку в'язниці, але зазвичай контактні зоопарки включають щурів, мишей, хом'яків, піщанок, морських свинок і кроликів.
За словами експертів, спілкування з тваринами має "терапевтичний ефект" і сприяє емоційному благополуччю.
Вас також можуть зацікавити новини
- Вінницька родина вигодовує кажанів, які заснули на їхньому балконі (відео)
- У Львівському притулку прокинулися ведмеді: ласують і дивуються снігу (відео)
- У зоопарку Вінниці ведмедиця впала в зимову сплячку напередодні весни (відео)
- У британському зоопарку народилося дитинча окапі (відео)
- У Миколаївському зоопарку вперше показали новонароджених левенят (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram