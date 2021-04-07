У в'язниці Хіндлі утримується близько 600 ув'язнених.

У британській в'язниці Хіндлі облаштували контактний зоопарк, щоб ув'язнені могли знімати стрес, спілкуючись з тваринами.

Читайте такожУ США в учениці початкової школи знайшли 260 грамів кокаїну в рюкзакуПро це пише TJournal з посиланням на Daily Mail.

У в'язниці утримується близько 600 ув'язнених. У 59% з них - позитивний результат тесту на наркотики.

Невідомо, які саме тварини знаходяться в контактному зоопарку в'язниці, але зазвичай контактні зоопарки включають щурів, мишей, хом'яків, піщанок, морських свинок і кроликів.

За словами експертів, спілкування з тваринами має "терапевтичний ефект" і сприяє емоційному благополуччю.

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Автор: Людмила Жерновська