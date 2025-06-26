Ці кораблі передали раніше, але не розголошували це.

Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін, зокрема BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen.

Як повідомляють у міністерстві оборони Нідерландів, їхній Zr.Ms. Vlaardingen отримав ім'я "Мелітополь". Передача кораблів відбулася на бельгійській військово-морській базі Зебрюгге, однак про це не повідомлялося з міркувань безпеки. Вже наприкінці року Україна отримає Zr.Ms. Makkum, який назвуть на честь міста Генічеськ.

Міністр оборони Рубен Брекельманс під час церемонії сказав, що сподівається на майбутнє, в якому Чорне море стане відкритим і вільним, а українські міста більше не будуть окуповані:

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"Мисливці за мінами вступають у наступну главу, під новим прапором, з новою місією. Основні порти Одеси і чорноморські судноплавні шляхи є життєво важливими для української економіки. І вони знаходяться під постійною загрозою. Україна може не виграти війну на морі, але вона точно може програти війну на суші. Ми просто не можемо цього допустити".

У міністерстві зазначали, що українські екіпажі наполегливо навчалися роботі з цими кораблями. Їм допомагали бельгійські та нідерландські інструктори, технічні фахівці та ремонтні бригади.

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