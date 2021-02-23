26 лютого у Тбілісі пройде велика хода опозиції.

Лідери опозиційних партій Грузії заявили про початок постійних протестів у столиці.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

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Політики та прихильники опозиційного руху встановили перед будівлею парламенту у Тбілісі великий намет. У ці ж хвилини рух на прилеглому проспекті Руставелі тимчасово зупинили. Поліція, за словами журналістів, акції спротиву не чинить.

26 лютого у Тбілісі пройде велика хода опозиції з вимогою звільнити лідера опозиційної партії Саакашвілі «Єдиний національний рух» Ніку Мелія.

Що сталося

Напередодні у Грузії правоохоронці взяли штурмом офіс опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) і затримали її лідера Ніку Мелія. Поліція використовувала спецзасоби, в тому числі перцевий газ.

Ніка Мелія звинувачується в організації та керівництві груповим насильством, а також участі в ньому – у справі про заворушення 20 червня 2019 року.

Партію "Єдиний національний рух" заснував Михайло Саакашвілі. Вона правила в період керівництва країною, проте у 2012 році програла парламентські вибори. Після цього партія "ЄНД" перейшла в опозицію, а сам Саакашвілі покинув країну. Відтоді "Грузинська мрія" залишається при владі, А ЄНР - головною опозиційною силою.

Заворушення 20 червня 2019 року в Грузії

Причиною організованих опозицією акцій протесту, що почалися в Тбілісі в червні 2019 року, стало пленарне засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, що пройшло в грузинському парламенті. Під час нього депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов зайняв місце спікера парламенту і вів засідання російською мовою. В результаті зіткнень протестувальників і поліції тоді постраждали кілька сотень людей.

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Автор: УНІАН