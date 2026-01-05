Мадуро та його дружину під посиленою охороною доставили до суду у Нью-Йорку

Захопленого армією США венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес привели до суду у Нью-Йорку, повідомляє Тhe Guardian.
Їх доставили до будівлі суду імені Даніеля Патріка Мойніхана на Мангеттені. Там сьогодні буде зачитано повний список звинувачень.
Мадуро доставили в тюремному одязі, зі скутими руками, в оточенні охорони. До суду його доправили на броньованому автомобілі. Відомо також, що із будівлі в'язниці Мадуро та його дружину перевозили гелікоптером.
Обвинувачення пов'язані із організацією торгівлі наркотиками на території США. У обвинувальному акті стверджується, що Ніколас Мадуро та інші лідери Венесуели протягом понад 25 років "зловживали своїм становищем, пов’язаним з суспільною довірою, та корумпували колись легітимні інституції, щоб імпортувати тонни кокаїну до Сполучених Штатів".
Звинувачення проти Ніколаса Мадуро
Автори додали, що Мадуро можуть звинуватити у "надані правоохоронного прикриття та логістичної підтримки" наркоторговцям. Зокрема картелю Сіналоа та банді Трен де Арагуа. Натомість ці злочинні організації ділилися прибутками з високопосадовцями Венесуели.
Серед інших діянь, Мадуро звинувачують у продажу венесуельських дипломатичних паспортів відомим наркоторговцям та сприянні перельотам під дипломатичним прикриттям для повернення доходів від наркотиків з Мексики до Венесуели.
Також Мадуро висунуто звинувачення за чотирма пунктами: змова з метою наркотероризму, змова щодо імпорту кокаїну, зберігання кулеметів та руйнівних пристроїв, а також змова з метою зберігання кулеметів та руйнівних пристроїв.
Справу проти нього було порушено Офісом прокурора США Південного округу Нью-Йорка, відділом у складі Міністерства юстиції, відомим своїми агресивними судовими переслідуваннями.
Звинувачення проти Сілії Флорес
Дружину Мадуро Сілію Флорес, звинувачують у замовленні викрадень та вбивств, а також у отриманні хабарів у 2007 році за організацію зустрічі між наркоторговцями та директором Національного управління з боротьби з наркотиками Венесуели.
Заява Трампа про режим на Кубі
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп після операції у Венесуелі заявив, що наступною латиноамериканською країною, де впаде режим, стане Куба. Трамп заявив, що Куба "готова впасти", оскільки Гавана більше не може покладатися на Венесуелу у питаннях безпеки та нафти. Президент США переконаний, що доля Куби повʼязана з падінням Мадуро і втратою Венесуелою можливості фінансувати союзників у регіоні.