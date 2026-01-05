Трамп заявив, що Куба 'готова впасти' після захоплення Мадуро

Гавана більше не може покладатися на Каракас у питаннях безпеки та нафти.

Президент США Дональд Трамп після операції у Венесуелі заявив, що Куба "готова впасти", оскільки Гавана більше не може покладатися на Каракас у питаннях безпеки та нафти, передає Fox News.

Президент США заявив, що доля Куби повʼязана з падінням Мадуро і втратою Венесуелою можливості фінансувати союзників у регіоні.

"Я думаю, що вона просто впаде. Не думаю, що нам потрібно вживати будь-яких заходів. Схоже, що вона падає", – заявив Трамп, відповідаючи на питання про те, чи розглядається можливість операції США на Кубі.

Видання з посиланням на американських чиновників зазначає, що кубинські сили відігравали ключову роль у збереженні влади Мадуро. Зокрема, за словами держсекретаря Марко Рубіо, кубинці фактично керували внутрішньою розвідкою Венесуели та займалися операціями з особистої охорони Мадуро та контролю лояльності всередині його уряду.

"Мадуро охороняли кубинці. Його охороняли не венесуельські охоронці, а кубинські", – зазначив Рубіо.

Крім того, Трамп націлився й на сусідню Колумбію, звинувативши керівництво країни у сприянні наркотрафіку до США. Також президент Сполучених штатів повернувся до зацікавленості Гренландією, заявивши, що ця територія має вирішальне значення для безпеки США в умовах зростаючої активності Росії та Китаю.

"Ми потребуємо Гренландії з точки зору національної безпеки. Гренландія вкрита російськими та китайськими кораблями", – сказав Трамп.

Операція США у Венесуелі: що відомо

Нагадаємо, раніше влада Куби офіційно визнала, що внаслідок операції США у Венесуелі загинуло 32 кубинські офіцери. На тлі цього країна оголосила дводенну жалобу. Водночас, як зазначає The Washington Times, наразі невідомо, яку саме місію виконували кубинці у Венесуелі.

Також раніше The Washington Post повідомляли, що фактичним "керівником" Венесуели від США може стати Марко Рубіо. Зазначається, що саме він відіграв ключову роль в операції Вашингтону з усунення Ніколаса Мадуро.

