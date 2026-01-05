У Росії побоюються краху економіки через повалення Мадуро, - Bild

Російський економіст Ігор Юшков вважає, що повалення Мадуро може стати "зразком для подальших дій щодо РФ".

Провідні російські аналітики побоюються, що повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро призведе до падіння цін на нафту і масштабних наслідків для російської економіки.

Видання Bild пише, що у Венесуелі знаходяться найбільші у світі запаси нафти, однак, порівняно з іншими членами ОПЕК+, обсяг експорту "чорного золота" невеликий.

"Однак нафтові резерви Венесуели - це гігантський потенціал, який можуть освоїти американські концерни", - зазначають журналісти.

При цьому президент США Дональд Трамп уже заявив, що американські нафтові компанії працюватимуть у Венесуелі. Вихід додаткових барелів на світовий ринок дає шанс на подальше зниження цін на нафту.

Своєю чергою журналісти зазначають, що ціна на російську нафту марки Urals уже й так нижча, ніж прогнозував Мінфін РФ під час планування бюджету на 2026 рік, і нагадують, що нафтові доходи - ключове джерело фінансування російсько-української війни.

"Міністерство фінансів Росії під час планування бюджету на 2026 рік виходило з ціни в 59 доларів за барель нафти Urals, але зараз вона становить 50-52 доларів. Якщо вона впаде ще нижче, бюджет опиниться в глибокому дефіциті", - зазначає Bild.

Російські аналітики побоюються, що повалення Мадуро вдарить по економіці "країни-бензоколонки". Аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков ще до операції США у Венесуелі заявив, що для Москви "економічно і політично важливо, щоб Мадуро встояв". Юшков побоюється, що повалення венесуельського диктатора стане зразком для подальших дій щодо Росії. Йдеться про те, що перед операцією зі зміни режиму запроваджуються санкції щодо нафтового сектора з метою послабити чинну владу.

"Це сигнал для американців і європейців подумати про те, що і з Росією те ж саме може статися", - зазначає експерт.

Після успішної операції США у Венесуелі ще один російський економіст Сергій Суверов заявив російським ЗМІ, що очікує зниження цін на нафту, зважаючи на те, що американці зможуть "збільшити її поставку на світовий ринок у найближчі 2-3 роки".

У зв'язку з цим примітний пост російського олігарха Олега Дерипаски. На його думку, збереження ціни на російську нафту нижче 50 доларів за барель змусить Кремль скорочувати витрати, продавати держвласність або ще сильніше оподатковувати приватний сектор.

Операція США у Венесуелі - головні новини

3 січня США провели операцію у Венесуелі, за підсумками якої було захоплено президента країни Ніколаса Мадуро.

Вранці 5 січня ціни на нафту пішли вниз, оскільки аналітики вважають, що перебої в експорті нафти з Венесуели матимуть незначний вплив на ціни.

Ще до подій у Венесуелі ціни на російську нафту обвалилися до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

