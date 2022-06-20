На даний час над цим триває активна робота між українськими та німецькими партнерами.

Німеччина готує тестове експортне перевезення українського зерна своєю залізницею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Найближчим часом експорт українського зерна через одеські порти є неможливим, тому треба працювати над можливістю експорту через Польщу. Німеччина планує сприяти цьому, зокрема за допомогою німецької залізниці. Ми працюємо з нашими українськими партнерами над тим, щоб незабаром здійснити таке тестове перевезення", - сказала вона.

Також Фельдгузен зазначила, що Німеччина націлена на довгострокове партнерство з Україною і спочатку передала їй саме ту зброю, яку була змога швидко транспортувати. За її словами, навчання з використання українськими військовослужбовцями більш сучасної зброї, зокрема німецьких гаубиць PzH 2000, майже завершені.

На її думку, нещодавній візит європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца, не мала особливого значення для прийняття рішення щодо рекомендації надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Водночас, для канцлера було дуже важливо отримати ці враження від побачених ним руйнувань українських міст.

"Європейська Комісія підтримує зусилля України стати членом ЄС. Є кілька речей, які Україна має виконати. Я гадаю, ці умови Україна може виконати просто. Але судова реформа є найважливішою і водночас найскладнішою умовою для вступу до ЄС", - наголосила посол.

Нагадаємо, в ЄС заговорили про "коридори солідарності" для експорту зерна з України. Європейські експерти шукають шляхи для прискореного проходження держкордону вантажівок із зерном.

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