При цьому загальний військовий призов у країні навряд чи буде запроваджено за нинішнього уряду.

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер виступив із пропозицією провести референдум про відновлення в країні загального військового призову.

Цю ініціативу Кречмер уже обговорив із генеральним інспектором бундесверу Карстеном Бройєром, пише Bild. Після цього Бройєр заявив, що наразі держава стикається з іншим типом воєнної загрози, ніж тоді, коли обов'язкову військову службу було скасовано.

За словами генерального інспектора бундесверу, в Міноборони розробляють кілька моделей обов'язкової військової служби. Їх об'єднує те, що "всі вони дають змогу бундесверу зростати".

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"Мені б дуже хотілося, щоб ми проголосували за один, два або три варіанти такого призову і, щоб це питання також було представлено німцям", - прокоментував перспективу Кречмер.

Видання зазначає, що судячи з усього, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус проти повернення до системи військового призову, який був у країні до 2011 року.

За словами Бройєра, можливе введення так званої шведської моделі, яка передбачає, що військову службу проходить вп'ятеро більше молодих людей, ніж регулярно перебуває в армії. У разі кризової ситуації їх призивають у війська як рекрутів.

Водночас видання зазначає, що загальний військовий призов у Німеччині навряд чи буде запроваджено за нинішнього уряду, оскільки головні політсили заявили про те, що не готові до ухвалення відповідного закону.

Військовий призов у Європі

На тлі війни РФ проти України в Європі заговорили про відновлення військового обов'язку, який було скасовано кілька років тому.

Зокрема, Латвія знову ввела обов'язковий призов до армії, щоб стримати Росію від вторгнення в Європу. Міністр закордонних справ країни Крішьяніс Каріньш заявив, що обов'язкова служба набула чинності на початку січня. Відтоді всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років повинні будуть пройти рік служби, включно з тими, хто проживає за кордоном.

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