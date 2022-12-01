Відповідною резолюцією Бундестаг також закликає до подальшої політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки України.

У середу, 30 листопада, Німеччина стала 19 країною, що визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, це рішення підтримали всі демократичні фракції німецького парламенту – соціал-демократи, вільні демократи, Зелені та ХДС/ХСС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу — це не просто історичне рішення.

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"Це подія, про яку нам багато років казали: ніколи цього не буде. Просто тому, що не буде. Але принцип зовнішньої політики президента Зеленського полягає в тому, що немає нічого неможливого", – наголосив він.

Кулеба зазначив, що це відновлює історичну справедливість та вшановує пам’ять мільйонів жертв геноциду, який "Сталін і його поплічники вчинили проти нашого народу".

"Світ не зміг зупинити цей злочин тоді, але може хоча би зупинити російську брехню про нього зараз і назвати його тим, чим він був: геноцидом", – додав міністр.

За його словами, це також результат багаторічних зусиль української дипломатії – посольства України у ФРН, нашої громади, активного громадянського суспільства.

В МЗС також зазначають, що резолюцією "Голодомор в Україні: пам’ятаємо – вшановуємо – застерігаємо" Бундестаг так само закликає до подальшої політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки України.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Аналогічне рішення ухвалили в Румунії. Там депутати обох палат парламенту на спільному засіданні 23 листопада ухвалили декларацію із засудженням навмисного влаштованого голоду (Голодомору), якому український народ був підданий у 1932–1933 роках.

Крім того, у травні 2021 року Палата редставників американського штату Техас ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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