Вона також засудила російську війну проти України.

Співзасновниця "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, що правитель РФ Володимир Путін є "злочинцем".

Як пише Spiegel, політикиня дистанціювалася від російського диктатора у зв'язку з загарбницькою війною РФ проти України.

"Я засуджую цю війну. Я вважаю політиків, які починають війни – і це також стосується Володимира Путіна – злочинцями", – заявила Вагенкнехт.

Відео дня

Однак при цьому вона захистила рішення покинути Бундестаг разом зі своєю партією у червні під час виступу президента України Володимира Зеленського. За словами політикині, тоді не було жодних шансів на дебати, а були заплановані "овації стоячи" на тлі наказу Зеленського атакувати ядерні сили РФ дронами. Вагенкнехт назвала це "дуже безвідповідальним".

Що відомо про Вагенкнехт

Як повідомляв УНІАН, на виборах у Німеччині 2/3 голосів набрали проросійські партії (61,7%), серед яких ультраправа АДГ ("Альтернативи для Німеччини") і BSW ("Союз Сари Вагенкнехт").

Згодом глава Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек звинуватив її у тому, що вона отримує гроші за антиукраїнську позицію в Європі. Німецька "подруга Путіна" назвала такі звинувачення "безглуздими", а також "обурливими", додавши, що Хабек "нахабно бреше".

Нещодавно лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц Вагенкнехт "апологетом путінської Росії в Німеччині".

Вас також можуть зацікавити новини: