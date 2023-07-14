Подальша допомога Україні повинна бути поза бюджетом ЄС, вважає Лінднер.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що у країн ЄС є фіскальні обмеження, і закликав розділити подальше фінансування підтримки України і довгостроковий бюджет Європейського Союзу, пише Bloomberg.

Лінднер закликав шукати спосіб підтримати Україну, використовуючи наявні кошти.

"Ми повинні бути обережні в багаторічних фінансових рамках, щоб не перевантажувати держави. Також існує вимога одностайності, і тому пріоритет повинен бути відданий перерозподілу коштів, рішення повинні бути знайдені з використанням наявних коштів. Для нас важливо підтримати Україну. Ми знаходили рішення для України в минулому і будемо продовжувати це робити", – сказав він журналістам у кулуарах зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі.

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Міністр економіки Іспанії, яка почала в цьому місяці піврічне головування в Європейському Союзі, Надя Кальвіно сказала, що вона сподівається, що держави-члени підтримають подальшу допомогу Україні.

"Я очікую, що міністри дійдуть згоди щодо того, щоб продовжувати надавати фінансову підтримку Україні, і ми зможемо продовжувати не тільки надавати ліквідне фінансування, а й почати підтримувати інвестиції в стійкість країни", – сказала вона.

Фінансова допомога ЄС Україні - останні новини

У 2022 році Україна отримала макрофінансову допомогу від ЄС на 7,96 млрд євро. Ще 626 млн доларів було виділено у вигляді грантів. Цього року допомога, яка дозволяє покривати значну частину дефіциту державного бюджету, повинна скласти 18 млрд євро.

Всього з початку повномасштабної війни і до кінця червня країни Європейського Союзу надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро. Найбільше допомагали Німеччина, Нідерланди та Польща.

У червні в ЄС ухвалили рішення збільшити на 3,5 мільярда євро фонд військової допомоги Україна.

13 липня міністри фінансів 16 країн ЄС пообіцяли внести понад 400 мільйонів євро (448 мільйонів доларів) до фонду Європейського інвестиційного банку для підтримки відновлення та реконструкції України. Перші виплати почнуться восени.

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