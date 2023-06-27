Питання посилення Росгвардії вже обговорили з Путіним, стверджує її директор.

Після того, як у РФ члени приватної військової компанії "Вагнер" влаштували заколот, Росгвардію посилять важким озброєнням.

Питання про посилення Росгвардії вже було обговорено з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє ТАСС у Telegram, посилаючись на дані директора гвардії Віктора Золотова. За його словами, питання посилення Росгвардії "стоїть дуже гостро".

"...У нас немає танків та іншого важкого озброєння. Ми це будемо вводити у війська", - заявив Золотов. Також він сказав, що терміни оснащення важким озброєнням будуть залежати від фінансування.

Золотов додав, що зараз у розпорядженні росгвардійців є бойові вертольоти й артилерія.

Пригожинський заколот у Росії - сьогодні це варто знати

Під час одного дня заколоту в РФ - 24 червня - члени ПВК "Вагнер" змогли захопити військові об'єкти в Ростові-на-Дону і у Воронежі, знищити кілька військових вертольотів і літак Іл-22М, на борту якого були 10 військовослужбовців, а також висунутися колонами у бік Москви.

Нагадаємо, бунт "вагнерівців" розпочався нібито після того, як підконтрольні Міноборони Росії військові "завдали удару по тиловому табору найманців".

Заколот різко розпочався і так само несподівано завершився. Пригожин наказав своїм посіпакам перестати рухатися у бік Москви після того, як з відома Володимира Путіна поговорив з білоруським диктатором Олександром Лукашенком і отримав гарантії безпеки. Пізніше Путін сказав, що в Росії фактично була зупинена громадянська війна.

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