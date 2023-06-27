Російський диктатор Володимир Путін похвалив військових РФ за дії під час заколоту членів приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним.
Лідер росіян у Москві на Красній площі під час виступу перед військовими заявив, що фактично зупинена громадянська війна. "Ви фактично зупинили громадянську війну", - сказав він.
Диктатор стверджує, що військовослужбовці діяли злагоджено і чітко. Путін додав, що льотчики, знищені під час заколоту, "з честю виконали свій обов'язок".
Бунт Пригожина в Росії - сьогодні це варто знати
23 червня Євген Пригожин стверджував, що кадрові військові РФ, які підконтрольні міністру оборони Сергію Шойгу, завдали удару по табору ПВК "Вагнер", який знаходиться в тилу. Пригожин заявив, що через військове керівництво Росії знищено багато окупантів, і пригрозив йому "покаранням".
Вже 24 червня "вагнерівці" в Ростові-на-Дону і Воронежі захопили важливі військові об'єкти і почали рухатися колонами у бік Москви. Найманцям також вдалося ліквідувати російський військовий літак Іл-22М, на борту якого знаходилися 10 військових. Крім того, знищено кілька вертольотів.
Заколот Пригожина закінчився так само різко, як і почався - він поговорив телефоном з білоруським диктатором Олександром Лукашенком з відома Володимира Путіна і наказав своїм посіпакам перестати рухатися у бік Москви. За відомостями російської сторони, Пригожину дали гарантії безпеки, і він вирушить на білоруську територію. За непідтвердженими відомостями, літак Пригожина вже прилетів у Білорусь.