Диктатор стверджував, що знищені "вагнерівцями" російські льотчики "з честю виконали свій обов'язок".

Російський диктатор Володимир Путін похвалив військових РФ за дії під час заколоту членів приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним.

Лідер росіян у Москві на Красній площі під час виступу перед військовими заявив, що фактично зупинена громадянська війна. "Ви фактично зупинили громадянську війну", - сказав він.

Диктатор стверджує, що військовослужбовці діяли злагоджено і чітко. Путін додав, що льотчики, знищені під час заколоту, "з честю виконали свій обов'язок".

Бунт Пригожина в Росії - сьогодні це варто знати

23 червня Євген Пригожин стверджував, що кадрові військові РФ, які підконтрольні міністру оборони Сергію Шойгу, завдали удару по табору ПВК "Вагнер", який знаходиться в тилу. Пригожин заявив, що через військове керівництво Росії знищено багато окупантів, і пригрозив йому "покаранням".

Вже 24 червня "вагнерівці" в Ростові-на-Дону і Воронежі захопили важливі військові об'єкти і почали рухатися колонами у бік Москви. Найманцям також вдалося ліквідувати російський військовий літак Іл-22М, на борту якого знаходилися 10 військових. Крім того, знищено кілька вертольотів.

Заколот Пригожина закінчився так само різко, як і почався - він поговорив телефоном з білоруським диктатором Олександром Лукашенком з відома Володимира Путіна і наказав своїм посіпакам перестати рухатися у бік Москви. За відомостями російської сторони, Пригожину дали гарантії безпеки, і він вирушить на білоруську територію. За непідтвердженими відомостями, літак Пригожина вже прилетів у Білорусь.

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