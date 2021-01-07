Трамп відчайдушно відмовляється визнавати свою поразку на виборах / REUTERS
Дональд Трамп непрямо виправдав штурм своїми прихильниками Капітолію США, і при цьому згадав "великих патріотів".
"Це речі і події, які відбуваються, коли священна переконлива перемога на виборах так безцеремонно і злобно відбирається у великих патріотів, з якими так довго поводилися погано і несправедливо. Ідіть додому з любов'ю і миром. Запам'ятайте цей день назавжди!",- написав Трамп у себе в Твіттері.
Відзначимо, соцмережа відразу ж заблокувала можливість репостити і лайкати пост.
Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати
- Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.
- В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.
- Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.
- Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.
- Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників до порядку. У свою чергу, Байден заявив, що сьогоднішні події у Вашингтоні - це не протест, а "хаос".
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