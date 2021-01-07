Трамп відчайдушно відмовляється визнавати свою поразку на виборах / REUTERS

Дональд Трамп непрямо виправдав штурм своїми прихильниками Капітолію США, і при цьому згадав "великих патріотів". 

"Це речі і події, які відбуваються, коли священна переконлива перемога на виборах так безцеремонно і злобно відбирається у великих патріотів, з якими так довго поводилися погано і несправедливо. Ідіть додому з любов'ю і миром. Запам'ятайте цей день назавжди!",- написав Трамп у себе в Твіттері

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Відзначимо, соцмережа відразу ж заблокувала можливість репостити і лайкати пост. 

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

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Автор: Тарас Сидоржевський