При цьому він закликає своїх прихильників йти додому "з любов'ю і миром".

Дональд Трамп непрямо виправдав штурм своїми прихильниками Капітолію США, і при цьому згадав "великих патріотів".

"Це речі і події, які відбуваються, коли священна переконлива перемога на виборах так безцеремонно і злобно відбирається у великих патріотів, з якими так довго поводилися погано і несправедливо. Ідіть додому з любов'ю і миром. Запам'ятайте цей день назавжди!",- написав Трамп у себе в Твіттері.

Відзначимо, соцмережа відразу ж заблокувала можливість репостити і лайкати пост.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.

Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників до порядку. У свою чергу, Байден заявив, що сьогоднішні події у Вашингтоні - це не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевський