Також кордон обладнають сучасними технічними засобами.

Латвія, виконуючи заходи зі зміцнення кордону з Білоруссю, побудує загородження навіть на болотах.

Про це оголосив очільник МВС країни Ріхард Козловскіс, передає Delfi. Він уточнив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону закінчиться до кінця року, а на болотах – наступного. Там загородження поставлять на понтони.

Козловскіс зазначив, що будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю завершиться через рік. Також кордон обладнають технічними засобами.

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Ситуація на кордоні Латвії та Білорусі

19 вересня уряд Латвії, за ініціативи прикордонників, прийняв рішення закрити один із двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після сплеску спроб нелегальних мігрантів в'їхати в країну.

Раніше, на початку серпня в Латвії заявили, що білоруська влада допомогла нелегальним мігрантам незаконно потрапити на територію країни. Порушників кордону затримали і повернули в країну виїзду. А в середині серпня Державна прикордонна служба Латвії відкликала своїх співробітників з відпусток для посилення кордону з Білоруссю після того, як за добу було виявлено 96 спроб незаконного перетину кордону.

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