Новий 2026 рік розпочав ходу планетою: де вже зустріли

Новий 2026 рік розпочав ходу планетою з островів Лайн у Тихому океані і закінчить в тому ж океані на островах Самоа.
Як повідомляє UNN, новорічна ніч на планеті триває майже добу.
Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):
12:00 31 грудня – острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії;
13:00 31 грудня – Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида;
14:30-15:00 31 грудня – Австралія;
17:00 31 грудня – Японія, Південна Корея, Північна Корея;
18:00 31 грудня – Китай;
19:00 31 грудня – Індонезія;
20:00 31 грудня – Бангладеш, Шрі-Ланка;
20:15 31 грудня – Непал;
20:30 31 грудня – Індія;
21:00 31 грудня – Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан;
21:30 31 грудня – Афганістан;
22:00 31 грудня – Вірменія, Азербайджан, Грузія;
23:00 31 грудня – РФ, Білорусь, Туреччина;
00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Ізраїль, Румунія, Фінляндія;
01:00 1 січня – Центральна та Західна Європа, частина Африки;
02:00 1 січня – Велика Британія, Португалія;
04:00 1 січня – Бразилія;
05:30 1 січня – східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки;
07:00 1 січня – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
Якою буде погода на Новий рік
Як повідомляв УНІАН, на Новорічну ніч і першого січня морози в Україні посиляться, проте в наступні дні очікуватиметься потепління.
"31-го грудня та 1-го січня морози в Україні посиляться", - розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вночі температура падатиме до -7...-14 градусів, а вдень очікується у межах -2...-7 градусів. Періодично сніжитиме, а дороги стануть слизькими.
"Потепління в Україні очікується з 3-го січня", - повідомила Наталка Діденко.