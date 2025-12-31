Новий 2026 рік розпочав ходу планетою: де вже зустріли

Новий рік вже зустріли мешканці островів на схід від лінії зміни дат в Тихому океані.

Новий 2026 рік розпочав ходу планетою з островів Лайн у Тихому океані і закінчить в тому ж океані на островах Самоа.

Як повідомляє UNN, новорічна ніч на планеті триває майже добу.

Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):

12:00 31 грудня – острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії;

13:00 31 грудня – Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида;

14:30-15:00 31 грудня – Австралія;

17:00 31 грудня – Японія, Південна Корея, Північна Корея;

18:00 31 грудня – Китай;

19:00 31 грудня – Індонезія;

20:00 31 грудня – Бангладеш, Шрі-Ланка;

20:15 31 грудня – Непал;

20:30 31 грудня – Індія;

21:00 31 грудня – Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан;

21:30 31 грудня – Афганістан;

22:00 31 грудня – Вірменія, Азербайджан, Грузія;

23:00 31 грудня – РФ, Білорусь, Туреччина;

00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Ізраїль, Румунія, Фінляндія;

01:00 1 січня – Центральна та Західна Європа, частина Африки;

02:00 1 січня – Велика Британія, Португалія;

04:00 1 січня – Бразилія;

05:30 1 січня – східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки;

07:00 1 січня – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

Якою буде погода на Новий рік

Як повідомляв УНІАН, на Новорічну ніч і першого січня морози в Україні посиляться, проте в наступні дні очікуватиметься потепління.

"31-го грудня та 1-го січня морози в Україні посиляться", - розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Вночі температура падатиме до -7...-14 градусів, а вдень очікується у межах -2...-7 градусів. Періодично сніжитиме, а дороги стануть слизькими.

"Потепління в Україні очікується з 3-го січня", - повідомила Наталка Діденко.

