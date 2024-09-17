Член Республіканської партії назвав розмову з президентом США приємною, з'ясували журналісти.

У США стався новий замах на Трампа. Після інциденту колишній президент Штатів і кандидат на цю посаду - республіканець Дональд Трамп, провів телефонну розмову з американським лідером.

Представник Республіканської партії назвав розмову з очільником Штатів приємною, пише The Hill, посилаючись на заяву Трампа. "У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист з боку Секретної служби", - поділився політик.

За відомостями журналістів, у Білому домі розмову назвали "сердечною". "Білий дім... сказав, що Байден висловив своє полегшення з приводу того, що Трамп у безпеці", - зазначається у матеріалі.

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Важливі новини США про замах на Трампа - що вже повідомлялося

16 вересня у Флориді 58-річний Раян Веслі Рут просунув дуло гвинтівки через огорожу по периметру поля для гольфу Дональда Трампа, коли там перебував республіканець. Через це агент Секретної служби відкрив по Руту вогонь. Зловмисника затримали.

Пізніше Джо Байден прокоментував інцидент, зокрема, сказав, що Секретній службі "потрібна додаткова допомога". Трамп, зі свого боку, стверджував, що причиною нового замаху нібито стала "риторика" його опонентів - Байдена і кандидатки в президенти США, віцепрезидентки Камали Гарріс.

Варто зазначити, що новий замах на Трампа стався приблизно за два місяці після того, як на мітингу на підтримку республіканця в Батлері (штат Пенсільванія) стрілець відкрив вогонь і поранив політика у вухо. Унаслідок стрілянини загинув один учасник мітингу. Зловмисника ліквідували.

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