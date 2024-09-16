Чоловік, який стріляв біля гольф-клубу Трампа, дуже хотів воювати в Україні і навіть їздив до Києва та був вербувальником.

Підозрюваний у спробі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, американець Раян Рут був одним із тих, хто вирушив до України 2022 року, щоб воювати проти Росії у складі "Іноземного легіону", пише Financial Times. Як заявляє видання, тоді він прибув на кордон Польщі з Україною, прийшов до офісу міжнародного легіону, але його не прийняли через вік - йому було 56 років.

"Вони сказали: "Тобі 56 років, ти старий і в тебе немає досвіду. То чому б тобі не зайнятися набором і координацією?", - розповів Рут в ексклюзивному інтерв'ю для медіа.

Тож, за даними ЗМІ, чоловік вирушив до Києва, розбив намет на Майдані Незалежності та почав "координувати" волонтерів.

Відео дня

"Моя початкова мета була в тому, щоб підтримати іноземних бійців і тих, хто жертвує своїм часом, енергією і життями заради підтримки України", - додав він.

Крім того, за інформацією журналістів, Раян Рут розвішував листівки по столиці, пропонуючи іноземцям $1,200, якщо ті ввійдуть до складу "Іноземного легіону" і воюватимуть проти окупантів. Контактну інформацію він вказував свою власну і не мав офіційного відношення до цього збройного формування.

Як зазначає видання, 56-річний американець отримав відмову і від підрозділу міжнародного легіону, пов'язаного з ГУР (Головним управлінням розвідки) - його назвали "надто дивним" і згадали про неадекватну поведінку чоловіка.

Рут розповідав виданню, що хотів залучити тисячі афганських військовослужбовців, які втекли з країни після приходу Талібану.

"У нас є 20,000 афганських солдатів, які сидять без діла", - додав американець.

Черговий замах на Дональда Трампа

У неділю, 16 вересня, поруч із гольф-клубом Trump International у Флориді сталася стрілянина, затриманим чоловіком виявився, за даними ЗМІ, Раян Рут.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що під час інциденту підозрюваного спіймали. На розслідування справи було кинуто "всі ресурси". Затримати підозрюваного вдалося завдяки одному з очевидців, який запам'ятав марку машини та її номер.

Крім того, Дональд Трамп прокоментував стрілянину біля гольф-клубу. Він заявив, що не постраждав і що його ніщо не зупинить. ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху.

Вас також можуть зацікавити новини: