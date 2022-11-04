Опитування показують, що республіканці можуть взяти більшість на майбутніх проміжних виборах.

45-й президент США Дональд Трамп натякнув на повернення в Білий дім. Політик очікує, що на проміжних виборах цього року Республіканська партія матиме успіх

За даними Sky News, надії демократів на виборах підірвали побоювання виборців через високу інфляцію, в той час як рейтинг Джо Байдена впав нижче 50%. При цьому опозиційні партії також очікують історичних результатів на проміжних виборах.

Опитування показують, що республіканці можуть взяти під контроль Палату представників США і, можливо, Сенат, що дозволить їм блокувати ініціативи Байдена наступні два роки.

Відео дня

"І тепер, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною і славною, я, дуже, дуже, дуже ймовірно, зроблю це знову. Готуйся, це все, що я тобі кажу, дуже скоро. Готуйся", - заявив на цьому тлі Трамп.

Джерело Reuters також припустило, що Трамп буде балотуватися в 2024 році. Водночас політик залишається фігурою, що викликає розбіжності.

В даний час Трампу належить ряд розслідувань, в тому числі перевірка секретних документів, які він забрав з Білого дому після відходу з поста, деякі з яких досі не виявлені. Опитування, проведене минулого місяця, показало, що лише 41% американців позитивно ставляться до нього.

Відзначається, що ряд високопоставлених республіканських політиків розглядають можливість висунення на пост президента в 2024 році. Одними з потенційних кандидатів називають губернатора Флориди Рона Десантіса, губернатора Вірджинії Гленна Янгкіна і колишнього віце-президента Трампа Майка Пенса.

Вибори в США - що відомо

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США число противників військової допомоги Києву постійно зростає, зокрема в Республіканській партії. На цьому тлі заговорили про розкол серед республіканців - частка політиків, які вважають допомогу надмірною, в партії зросла з 9% до третини.

У свою чергу конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер запевнив, що в політичних питаннях крайні праві і ліві мають общию позицію.

Вас також можуть зацікавити новини: