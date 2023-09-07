Угоду мають закрити протягом жовтня.

Один з найбільших у світі виробників тютюнових виробів British American Tobacco (BAT) офіційно уклав угоду про продаж свого бізнесу у Росії та Білорусі.

"Покупцем є консорціум на чолі з членами керівництва BAT в Росії, який після завершення угоди буде повністю володіти обома підприємствами. Після завершення угоди ці підприємства будуть відомі як ITMS Group", - повідомляється у заяві компанії.

Очікується, що угоду закриють протягом жовтня. Її суму поки не розголошують.

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"Після закриття угоди BAT більше не матиме присутності в Росії та Білорусі і не отримуватиме жодних фінансових прибутків від поточних продажів на цих ринках", - наголосили у компанії.

До портфеля BAT входять бренди сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а також марки пристроїв для нагрівання тютюну glo і стіки neo.

Вихід компаній з РФ - останні новини

Нещодавно повідомлялось, що міжнародна пивоварна корпорація Heineken завершує вихід із російського ринку, зазнавши збитків у 300 млн євро. Один з найбільших виробників пива у світі, компанія Anheuser-Busch InBev продасть свою частку в російській AB InBev Efes. Данський пивоварний концерн Carlsberg Group також вирішив припинити виробництво пива.

Декілька тижнів назад стало відомо, що Domino’s Pizza закриє всі свої заклади в Росії, ставши однією з перших великих західних мереж швидкого харчування, які покинули країну після того, як понад року тому пішли Mcdonald's і Starbucks.

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