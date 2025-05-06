Німеччина переживає безпрецедентну політичну кризу у своїй сучасній історії.

Через несподіваний провал голосування за призначення Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини Олаф Шольц продовжить виконувати обов’язки глави німецького уряду ще певний час. Про це повідомляє Spiegel.

Видання зазначає, що вчора Олаф Шольц остаточно попрощався з владою, бо сьогодні у Німеччині мав би з’явитися новий канцлер. Однак після провалу голосування за Фрідріха Мерца, Шольц отримав "незаплановане продовження контракту".

"Стаття 69 Основного Закону передбачає, що Федеральний канцлер продовжує виконувати свої посадові обов'язки "до призначення його наступника". Він зобов'язаний це зробити. Міністри Федерального кабінету також поки що залишатимуться на своїх посадах як виконувачі обов'язків", – пише Spiegel.

Відео дня

Політична ситуація в Німеччині

Як писав УНІАН, 6 травня Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), зазнав несподіваної поразки під час голосування в Бундестазі за призначення його на посаду канцлера Німеччини. Попри те, що коаліція ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії (СДПН) вже узгодила його кандидатуру і мала достатню кількість місць в парламенті для його призначення (328 місць), Мерц отримав на 6 голосів менше за конституційно необхідний мінімум (лише 310 голосів замість мінімальних 316).

Це стало першим випадком у післявоєнній історії ФРН, коли кандидат на посаду канцлера не зміг здобути підтримку парламенту в першому турі голосування. Поразка Мерца викликала значний політичний резонанс. Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка стала найбільшою опозиційною силою, закликала до проведення дострокових виборів.

Вас також можуть зацікавити новини: