ООН готується звільнити тисячі людей: в чому причина

У Об’єднаних націй критичні проблеми з грошима.

Організація Об’єднаних Націй наказала своїм офісам та агенціям до середини червня подати пропозиції щодо скорочення 20% свого персоналу через суттєві проблеми з фінансуванням, викликані, зокрема припиненням сплати внесків США, повідомляє AP.

Під скорочення потраплять понад 60 підрозділів ООН, включно з гуманітарними та політичними офісами, а також структурами, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст.

Контролер ООН Чандрамулі Раманатан у листі до відповідних установ заявив, що метою оптимізації персоналу є економія бюджету організації. За його словами, генсек ООН Антоніо Гуттереш прагне скоротити видатки на 15-20% від поточного бюджету Об’єднаних націй, який становить 3,72 мільярда доларів США.

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Зазначається, що скорочення є частиною реформ, ініційованих генсеком ООН.

Згідно з внутрішніми документами, які отримали журналісти, очікується, що Всесвітня продовольча програма (ВПП) планує скоротити до 30% свого персоналу. Голова агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) має намір зменшити штат у штаб-квартирі та регіонах на 30%, а також скоротити половину керівних посад. Інші агентства, зокрема ЮНІСЕФ та Управління гуманітарної допомоги ООН, також готуються до скорочення.

Пропозиції стосовно оптимізації мають бути подані до 13 червня. За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, вони будуть враховані у бюджеті на 2026 рік.

Зазначається, що 152 з 192 країн-членів ООН сплатили внески в повному обязі, включно з Китаєм. Разом з тим, один з ключових донорів організації – США не зробили цього.

Трамп та ООН

Як відомо, президент США Дональд Трамп критикував ООН ще до повернення на посаду. 4 лютого Трамп розпорядився вивести США зі складу Ради ООН з прав людини.

Законодавці-республіканці пішли далі. Вони презентували законопроєкт, який передбачає вихід США зі складу Організації Об'єднаних Націй (ООН). Законодавці вважають, що організація не просуває американські інтереси і не відповідає програмі президента США Дональда Трампа.

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