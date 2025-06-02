Вона наголосила, що Україна має право захищати себе.

Атака України на російські авіабази 1 червня показала, що Київ здатний успішно захистити себе. Про це сказала в понеділок прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перед початком саміту "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що вони (Україна) мають право захищати себе, і іноді це включає в себе удари у відповідь. І, схоже, що вони були успішними", - сказала Фредеріксен.

Фредеріксен також заявила, що вкрай важливо зосередитися на переозброєнні Європи.

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"Росія становить загрозу для всіх нас, тому нам необхідно зміцнювати наш східний фланг... Ми повинні домагатися припинення вогню, але водночас ми повинні робити те, що необхідно на полі бою в Україні, щоб вони дійсно могли виграти цю війну", - сказала вона.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" - це масштабна спецоперація СБУ і ГУР, реалізована 1 червня 2025 року, під час якої Україна завдала ударів дронами одразу по чотирьом військовим аеродромам РФ - "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Для цього FPV-дрони з вибухівкою були контрабандно ввезені в Росію, замасковані у вантажівках і під дахами будинків, а потім дистанційно запущені.

Завдяки операції "Павутина" вдалося вразити 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Як зазначає експерт Олег Катков, у РФ немає заміни стратегічним бомбардувальникам, йдеться про астрономічні цифри збитків після ударів.

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