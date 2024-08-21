Німецький канцлер запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну і залишиться її найбільшим прихильником у Європі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у середу, що Україна не консультувалася з Берліном з приводу свого вторгнення в Росію 6 серпня і що він очікує, що військова операція буде обмеженою в часі та території.

Виступаючи на пресконференції після переговорів із президентом Молдови Майєю Санду в Кишиневі, Шольц сказав, що Берлін уважно стежить за подальшим розвитком подій навколо вторгнення, пише Reuters.

"Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже секретно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, обумовлено ситуацією. Це дуже обмежена операція з точки зору простору і, ймовірно, також з точки зору часу", - сказав Шольц.

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Окремо Шольц сказав, що Німеччина продовжить бути, як він сказав, найбільшим прихильником України в Європі після розбіжностей останніми днями щодо того, що дехто називає хиткою підтримкою Німеччини Києва через внутрішню політику.

Незграбна тристороння коаліція Шольца, яка ледве досягла угоди щодо свого бюджету, планує вдвічі скоротити свою допомогу наступного року, роблячи ставку на те, що дефіцит буде компенсований планом G7 позичити Україні 50 мільярдів доларів.

Шольц сказав, що план G7 використовувати доходи від заморожених російських активів для надання кредитів був "технічно складним, але політично зрозумілим" і значно збільшить підтримку України.

"З 50 мільярдами доларів разом із фондами, наданими на національному рівні, це буде більше, ніж те, що було доступно Україні в плані підтримки на сьогоднішній день", - сказав він.

Операція в Курській області - думка ЄС

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що зняття обмежень від партнерів України на використання сил і засобів проти російських окупантів допоможе просуванню мирних зусиль і врятує життя українців. Також він зазначив, що Курська операція "завдала серйозного удару по наративу російського президента Путіна".

"Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", - написав Боррель.

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