Президент США розповів про розмову з главою ізраїльського уряду.

Президент США Дональд Трамп чекає на візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху найближчим часом. Він заявив журналістам, що глава ізраїльського уряду може відвідати Вашингтон уже наступного тижня, повідомляє NBC News.

За словами Трампа, у нього відбулася телефонна розмова з Нетаньяху про те, що відбувається в Ізраїлі після зриву угоди з ХАМАС про припинення вогню.

"Я говорив із ним сьогодні. Ми поговоримо про Ізраїль і про те, що відбувається. Це ще одне питання, яке ми хотіли б вирішити", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

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Війна між Ізраїлем і ХАМАС - останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль відновив удари по об'єктах ХАМАС у секторі Газа після того, як в односторонньому порядку зупинив дію угоди про припинення вогню.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що Єрусалим розширює військову операцію. За його словами, Ізраїль бере під контроль великі райони, які буде включено до зон безпеки держави.

Водночас науковий співробітник організації Defense Priorities Деніел ДеПетріс повідомив, що провал Трампа, який просував угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, - поганий знак для Києва. Експерт підкреслив, що подальші дії президента США щодо України залежатимуть від низки факторів.

3 квітня Нетаньяху приїхав із візитом до Угорщини, незважаючи на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Глава Міноборони Угорщини зустрів ізраїльського прем'єра в аеропорту.

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