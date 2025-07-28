Угорський прем'єр зазначив, що підписання торговельної угоди між Штатами і ЄС було прогнозованим.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп "з’їв на сніданок" президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Так він висловився, коментуючи рамкову торговельну угоду між США та Євросоюзом. Про це пише Sky news.

"Це не угода... Дональд Трамп з'їв фон дер Ляєн на сніданок", – цитує видання заяву Орбана, озвучену ним у подкасті.

Угорський прем'єр також зазначив, що підписання торговельної угоди між Штатами і ЄС було прогнозованим.

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"Саме так сталося, і ми підозрювали, що це станеться, оскільки президент США є важковаговиком у переговорах, тоді як пані Президент - легковажною фігурою", - висловився Орбан.

Торговельна угода між США і Європою: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні США і Європейський Союз уклали торговельну угоду, закріпивши мито в розмірі 15%. Американський лідер назвав її "найбільшою угодою з усіх".

У свою чергу фон дер Ляєн сказала: "Це була важка робота. Але велике спасибі і за всі попередні переговори, які ми вели на шляху до мети - і ось тепер ми досягли її".

За словами Трампа, ЄС погодився закупити "американську енергію" на суму 750 мільярдів доларів. Також блок зобов'язався інвестувати в США додатково 600 мільярдів доларів понад заплановане - у військову техніку та відкриття ринків для торгівлі з нульовими митами.

Фармацевтична продукція не підпадає під угоду. Трамп також наголосив, що мита в 50% на сталь та алюміній збережуться.

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