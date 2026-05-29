'Варварська ескалація': США жорстко застерегли Росію після удару 'Орешником'

У США застерегли Росію від систематичних ударів по Києву.

Сполучені Штати Америки рішуче засудили нещодавні удари Росії по Києву, зокрема застосування ракети "Орешник", назвавши це "небезпечною та варварською ескалацією". Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця постійного представника США в ООН Теммі Брюс.

"Останні масовані удари Росії по Києву минулими вихідними, включаючи розгортання гіперзвукових балістичних ракет "Орешник", є незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією", – заявила Брюс.

Вона підкреслила, що в результаті атаки загинули та отримали поранення мирні жителі, були зруйновані культурні та житлові будівлі.

Представниця США також застерегла Росію від систематичних ударів по Києву і закликала до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до міцного миру, а також попередила, що альтернативою є "ескалація насильства, яка вийде з-під контролю".

Удар "Орешником" по Київській області

У ніч на 24 травня під час чергової масованої атаки на Україну армія РФ випустила по місту Біла Церква в Київській області ракету "Орешник".

При цьому аналітики зазначають, що зараз у Росії залишилося всього близько 3-4 ракет "Орешник". А британський полковник Хеміш де Бретон-Гордон назвав останнє використання Росією своєї ракети "Орешник" "черговим приниженням Путіна". Він зазначив, що це може бути пов'язано з тим, що в Києві розташовані системи ППО "Патріот", які раніше вже збивали інші широко розрекламовані російські види зброї.

Українські слідчі проаналізували уламки російського "Орешника", яким РФ атакувала Білу Церкву. Зазначається, що ця ракета несла боєголовки, які були інертними імітаторами, металевими та бетонними блоками без вибухової речовини. Ці ж елементи були знайдені і під час попередніх атак РФ цим видом озброєння.

