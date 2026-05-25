Скільки ракет 'Орешник' має Росія: у Defense Express оцінили темпи їх виробництва

Цих ракет у Росії набагато менше 10.

Росія, найімовірніше, вже розпочала серійне виробництво балістичних ракет середньої дальності "Орешник", однак навряд чи має у своєму арсеналі багато таких ракет. Портал Defense Express оцінив, скільки місяців необхідно РФ, щоб зробити один "Орєшник" та скільки їх зараз у ворога.

Так, аналітики зауважують, що між першими двома ударами "Орешником" по Дніпру і Львову пройшло 13,5 місяців, то між другим та третім – по Білій Церкві - 4,5 місяці, і це дійсно може свідчити про збільшення їх виробництва.

Аналітики також нагадують, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України, станом на квітень 2026 року РФ мала у запасі до 10 одиниць БРСД "Орешник".

При цьому вони зауважують, що ця цифра, швидше за все, є максимальним обмеженням, а не орієнтовною кількістю.

"Тим не менш це вказує на початок малосерійного виробництва цих ракет, бо замість використання позначень "декілька" чи "до 5", був використаний ширший діапазон. Таким чином, якщо на момент другого використання "Орешника" він ще не був у серійному виробництві, то удар 24 травня міг бути здійснений вже після його початку", - зауважують аналітики.

Водночас загальна кількість цих ракет у РФ все одно залишається мінімальною, а виробництво здійснюється у темпі один "Орешник" за 2-2,5 місяці, зазначають у Defense Express.

"Таким чином, якщо початок серійного виробництва цієї БРСД розпочався десь на рівні лютого-березня цього року, РФ, ймовірно, могла встигнути виготовити лише одну ракету. Тобто оцінка початку року з великою долею ймовірності залишається в силі - 3-4 "Орешника" станом на кінець травня", - вважають експерти.

Росія вдарила "Орешником" по Україні

Як писав УНІАН, під час нічної атаки по Україні росіяни застосували балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшник") по району Білої Церкви. Однак наслідки удару виявилися мінімальними – загорілися три гаражі та були пошкоджені будівлі підприємства. За даними українських джерел і OSINT-аналітиків, імовірною ціллю міг бути аеродром, але ракета влучила в іншу частину міста, постраждалих не зафіксовано.

Аналітики зазначають, що це вже третє бойове застосування "Орєшніка", але його ефективність викликає сумніви через відсутність бойової частини та слабкі результати ударів.

