Він зазначив, що у зв'язку з цим західні партнери України мають об'єднатися під девізом "тепер більше, ніж будь-коли!".

Звернення Путіна, в якому він пригрозив, що РФ може атакувати "військові об'єкти тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів", є ознакою відчаю.

Таку думку висловив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Путін виступив із заявою, що по місту Дніпро вдарили не міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубіж", а новітньою ракетою середньої дальності "Орєшнік". Диктатор розповів, що вона розвиває швидкість до 3 км/сек, тому її неможливо перехопити. Путін назвав це "випробуванням у бойових умовах".

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"Те, що виглядає як демонстрація сили лиходія в Кремлі, насправді є ознакою відчаю. Тому що в армії Путіна сотні систем озброєння, які можуть атакувати український мегаполіс Дніпро. Натомість російський правитель запустив багатомільйонну тестову ракету з Астраханської області, розташованої за 1000 км", - міркує аналітик.

Він висловив думку, що справжня мета Путіна зрозуміла - "посіяти страх і жах серед західних партнерів, щоб вони припинили військову допомогу" Україні.

"Країна відчайдушно й успішно чинить опір уже 32 місяці, тому цей цинічний розрахунок не повинен спрацювати. Натомість девіз після путінської пропагандистської ракети має бути таким: "тепер більше, ніж будь-коли!"", - констатував аналітик.

"Орєшнік": що відомо

Повітряні сили України повідомили, що РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Українська сторона офіційно не повідомляла про тип ракети.

Згодом російський диктатор Путін повідомив, що удар завдали новітньою російською ракетою "Орєшнік". За даними військово-аналітичного видання "Defense Express", раніше у відкритому доступі ця назва не фігурувала. Тому експерти вважають, що йдеться про ракету РС-26 "Рубеж", якій росіяни просто придумали додаткову назву.

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