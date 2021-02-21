За інформацією британських видань, школи відкриються 8 березня, непродовольчі магазини - до кінця квітня, паби та ресторани - лише до травня.

У Великобританії планують поступово пом'якшити локдаун, введений на початку січня через Нову хвилю поширення коронавірусу.

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, як очікується, завтра ввечері оголосить про ослаблення обмежень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу, повідомляє Російська служба ВВС.

У ці вихідні прем'єр завершує роботу над планом поступового зняття обмежень. За інформацією британських видань, школи, згідно з розробленим урядом планом, відкриються 8 березня, також з цієї дати будуть дозволені зустрічі двох осіб з двох різних домогосподарств.

З 29 березня імовірно будуть дозволені зустрічі шести осіб з різних домогосподарств. Непродовольчі магазини відкриються до кінця квітня. Зали пабів і ресторанів, за даними газет, відкриються тільки до травня, проте літні веранди закладів, можливо, почнуть приймати відвідувачів дещо раніше.

У Британії вакцинацію пройшли близько 15 мільйонів осіб з груп ризику. Як сподівається влада країни, вакцинація допоможе знизити число заражень. Однак вчені раніше застерегли уряд країни від поспішного зняття обмежень.

Що цьому передувало

З 5 січня в Англії через Нову хвилю поширення коронавірусу ввели вже третій з початку пандемії локдаун.

Були закриті школи І всі магазини, які торгують не життєво важливими товарами. Ресторани працюють тільки на доставку.

Громадянам дозволено залишати свої будинки тільки для покупки предметів першої необхідності, занять спортом, відвідування медустанов і щоб уникнути домашнього насильства. Також дозволені поїздки на роботу тим, хто з певних причин не може працювати з дому.

Обмеження стосуються тільки Англії, в інших частинах Великобританії питання боротьби з коронавірусом регулюється місцевою владою, хоча там теж були введені обмеження.

Сполучене Королівство знаходиться на 5-му місці у світі за рівнем смертності від COVID-19 – за рік пандемії у цій країні від ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 120 тисяч осіб, захворіли понад 4,1 мільйона.

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Автор: Вікторія Токарєва