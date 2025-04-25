Ситуація після вбивства 26 туристів стрімко погіршується.

З пакистанського боку вздовж "Лінії контролю" відкрили вогонь одразу з кількох позицій. Також було зафіксовано порушення режиму припинення вогню в секторі Наугам у районі Хандвара округу Купвара.

Повідомлень про постраждалих не надходило, пише News18.

"Мали місце випадки стрільби зі стрілецької зброї на кількох ділянках лінії контролю, ініційовані Пакистаном. На стрілянину було дано ефективну відповідь", - цитує агентство Press Trust of India слова свого джерела.

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Ці події відбулися на тлі візиту начальника штабу армії генерала Упендри Дівіведі до Срінагара (літньої столиці союзної території Джамму і Кашмір). Метою поїздки стало проведення всебічного аналізу ситуації з безпекою в регіоні після теракту в Пахалгамі.

Тим часом в окрузі Бандіпора в Джамму і Кашмірі відбувається збройне зіткнення між терористами і силами безпеки Індії. За наявною інформацією, сили безпеки почали операцію з оточення і прочісування в районі Кулнар Базіпора після отримання відомостей про присутність там бойовиків.

Операція переросла в перестрілку після того, як терористи, що сховалися, відкрили вогонь по військовослужбовцях. Один військовослужбовець загинув.

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Раніше УНІАН повідомляв, що все почалося після того, як в індійському штаті Джамму і Кашмір було вбито 26 туристів. Відповідальність за напад узяло на себе угруповання "Кашмірський опір", заявивши про своє невдоволення після розселення в регіоні понад 85 тисяч "чужинців".

За їхніми словами, вбиті - не туристи, а "агенти під прикриттям".

Згодом події почали розвиватися дуже швидко. Індія звинуватила Пакистан у підтримці угруповання, яке вбило туристів. Через це було оголошено про закриття прикордонного переходу між країнами, про обмеження видачі віз, ануляцію вже виданих віз тощо.

Однак найпроблемнішим моментом між двома ядерними країнами стала заява Індії про вихід з "Договору про води Інду" від 1960 року.

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