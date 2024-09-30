Його позицію розкритикував бельгійський католицький університет.

Папа Римський Франциск зазнав критики з боку Лувенського католицького університету в Бельгії через заяву про роль жінок у церкві.

Як пише Reuters, під час святкування 600-річчя установи він відповів на лист студентів і професорів, які цікавилися вченням Католицької Церкви щодо жінок. "Жінка є дочкою, сестрою, матір'ю, так само як чоловік є сином, братом, батьком", - сказав він, зазначивши, що жінки мають "плідний прийом, турботу та життєву відданість".

Після виступу професори і студенти католицького університету заявили про нерозуміння й несхвалення поглядів Папи. Його позицію назвали "детерміністською і редукціоністською".

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Крім того, король і прем'єр країни закликали Франциска вжити більш конкретних заходів для допомоги жертвам насильства з боку католицького духовенства, а ректор одного з католицьких університетів попросив його переглянути заборону церкви на висвячення жінок у священики.

Скандали навколо Папи Римського

Навесні ЗМІ повідомляли, що Франциск нібито наказав єпископам не дозволяти геям навчатися на священників, а також вжив гомофобний вираз під час однієї із закритих зустрічей. Його речник потім перепросив за це.

А минулого року він закликав учасників всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі "не забувати про спадок імперії".

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