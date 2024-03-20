Понтифік вважає, що продовження війни - це поразка сама по собі.

Папа Римський Франциск закликав до якнайшвидших мирних переговорів в Україні та Палестині, оскільки продовження війни, за його словами, це завжди поразка. Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік зазначив, що "змучені народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю" сьогодні "сильно страждають від жаху війни".

"Давайте ніколи не забувати, що війна - це завжди поразка. Не можна продовжувати війну. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб провести переговори про припинення війни", - заявив Франциск.

Відео дня

Заява Папи Римського про "білий прапор"

Як писав УНІАН, на початку березня Папа Римський Франциск в інтерв'ю журналістам заявив, що в російсько-українській війні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори.

"Я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", - сказав Франциск.

Його слова викликали шквал обурення не тільки в Україні, а й на Заході, де пояснень від Папи зажадали навіть католицькі єпископи.

Натомість висловлювання понтифіка знайшли розуміння в Кремлі.

Вас також можуть зацікавити новини: